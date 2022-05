Stéphane ZEYEN

C'est aprés Plusieurs mois de formation et 3 ans d'expérience que je suis trés heureux de vous inviter dans mon agence 49 allées d'Azémar 83300 Draguignan ou vous découvrirez ce que veux dire une confinace Assurée.

Spécialisé dans la protection sociale des travailleurs non salariés et les chefs d'entreprise pour la prévoyance et la retraite, je serai ravi, avec mon équipe, d'étudier avec vous, toutes les solutions possibles pour améliorer et optimiser votre environnement fiscal et social.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Communication

Conseil