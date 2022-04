Christophe BERNIER

Mes compétences

Gestion / Direction de projet, programmes, services informatiques :

* Définition de schéma directeur et orientations stratégiques

* Etablissement de contrats de services

* Management et encadrement d’équipes de réalisation, fonctionnelle, CP

* Coordination et suivi d’activités

* Gestion de la sous-traitance

* Gestion de budget et des ressources

* Gestion et pilotage de projets

Pilotage de projets d’infrastructure :

* Élaboration de plan informatique

* Mise en œuvre d’un Système d’information

* Définition et conseil autour de la politique du système d’information

* Mise en œuvre de solution de sécurité d’accès au SI

* Mise en œuvre d’outillage, normes et méthodes pour le maintien en condition opérationnelle du SI.

* Rationalisation des mises en production

* Intégration, packaging

Pilotage de projets applicatifs :

* Déploiement d’ERP

* Mise en œuvre de solutions fonctionnelles spécifiques

* Mise en œuvre de solution de gestion des identités

* Mise en œuvre et organisation des recettes



Mes compétences :

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Gestion de projet

Direction des systèmes d'information

Team leader

Direction de projet

Delivery manager

Maitrise d'oeuvre