Réalisation

- Management de gamme de produits multimarques à l?international en environnement très compétitif.

- Développement du chiffre d?affaire par prise de part de marché avec le respect des marges.

- Etablissement de marques sur les marchés émergeants



Compétences

- Déterminé et motivateur

- Esprit d?équipe

- Expérience et culture internationale

- Flexible et capacité d?adaptation

- Bon négociateur et capacité à créer et entretenir un réseau

- Motivé et enthousiaste