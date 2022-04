Catherine LOUIS

Disponible pour cours d'anglais spécialisés en anglais de communication en entreprise. Particulièrement compétente en formation à la prise de parole en public (présentations).



Expérience acquise à l'IUT de Châlons, Réseaux et Télécommunications + Génie Industriel et Maintenance.



Linguiste de formation: phonétique et linguistique Master à Strasbourg II.



Méthode d'apprentissage personnelle et performante pour francophones qui veulent améliorer leur niveau d'anglais.



Professeur Agrégé d'anglais en retraite (réforme - mère de 3 enfants).



Vacataire dans une université britannique: tutorat en anglais d'étudiants étrangers en Master.



Je peux aussi vous aider si vous voulez améliorer votre expression en français.



Mes compétences :

Français langue étrangère

Parler en public

Anglais des affaires

Correction de documents en Français et anglais

TICE

people skills