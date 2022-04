Catherine LOWARD

J'ai pu saisir il y a quelques années la chance d'exercer dans le monde informatique en motivant une passion qui, chemin faisant, s'avère porteuse de révélations quant à mes compétences, notamment en rédaction.



Structurée et minutieuse, je veille toujours à préférer la clarté de chaque information au profit d'une compréhension générale.

Pointilleuse et perfectionniste, je suis constamment à la recherche d'amélioration.



A l'œuvre principalement dans le domaine informatique, là où la documentation se veut complète et fondamentale.

J'aspire à un monde idéal, celui où tout besoin d'information est immédiatement assouvit sans la perte de temps d'une recherche fastidieuse. Pas vous ?



Mes compétences :

Rédaction

Informatique

Communication