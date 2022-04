Catherine LU

"Je veux faire un mémoire sur les revenants en corps"​

"les quoi?"​

"les vampires monsieur, les vampires"​



Après une 10e d'entretiens et 99.9% de refus, j'avais enfin trouvé le 0.1% qui voulait bien me faire confiance.

A partir de là, ce fut passionné et passionnant.

Cette dernière année de faculté fut intense, ponctuée par des rencontres avec des journalistes, des écrivains, ainsi que le conservateur du musée des vampires. J'ai assisté à des colloques totalement surréalistes, regroupant des néophytes comme des spécialistes. Et puis… Tout s'est soudainement arrêté le jour où j'ai - contre toute attente- validé mon diplôme. Ce cher MASTER... j'allais enfin pouvoir le sanctifier sur mon CV, tel un trophée que l'on exhibe.



Voyez-vous, l'espèce estudiantine est une espèce naïve. Elle croit avec ferveur et détermination qu'une fois le certificat en poche, elle allait pouvoir intégrer sans problème le secteur professionnel visé. Quelle aberration, n'est-ce pas?



Parce qu'il faut bien poser ses bagages un jour, je suis allée là où on voulait bien de mes services: Les entreprises spécialisées dans l'assurance, la retraite ou encore la gestion du patrimoine.

Ne vous méprenez pas, je ne regrette pas une seconde le chemin parcouru.



Je veux bien poser mes bagages, mais ce ne sera pas n'importe où.

Ce parcours universitaire reflète tout ce que je suis, ce que je sais faire et ce que je veux faire. . Mais j'ai bien conscience que cette liberté ne peut s'obtenir par l'intermédiaire d'un CV conventionnel qui serait dans mon cas trop peu vendeur car incohérent.

Je prends donc le risque de briser la prison du CV afin que les mots puissent s'exprimer et libérer mon parcours, p-e imparfait mais atypique et authentique. De toute façon, quel individu peut se résumer à quelques dates et quelques expériences?



Je cours après ce 0.1% qui doit bien exister quelque part.



Marché du travail réveille-toi et accorde nous la justice!



Donne la chance aux passionnés et non aux pistonnés!





Mes compétences :

Rédaction

Littérature