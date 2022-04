Catherine LUNATI

Depuis 2012 Agent de Sécurité, après une carrière de 30 ans dans le commerce en tant que vendeuse, puis assistante et manager de boutiques de luxe à Cannes.



J'ai commencé à exercer ce nouveau métier en poste de contrôle des entrées et filtrage à l'hôtel Majestic à Cannes, ainsi qu'en période événementielle pendant le Festival du Film, pour le compte de Welcome Sécurité..



Je travaille plus particulièrement en surveillance pré-vol et physionomie.



Actuellement chef de poste sur une des enseignes de luxe les plus prestigieuses de la Croisette à Cannes, pour le compte de BSL Sécurité. J'ai ainsi tout particulièrement formé les agents à l'excellence de l'accueil et du service, répondant à l'exigence d'une clientèle privilégiée internationale.



De formation A2SP - SSIAP1 - SST







Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Adaptabilité

Réactivité

Esprit d'équipe

Persévérance

Détermination

Communication

Anticipation

Sens de l'initiative

SSIAP1