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Catherine LYONNET

PARIS

Election présidentielle 2022

RETROUVEZ GRATUITEMENTLe résultat de la présidentielle à Chalautre-la-Grande dimanche 10 avril à partir de 20 heures.

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Entreprises

  • CFA STEPHENSON - RESPONSABLE DE STAGE

    PARIS 2003 - maintenant CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR DES JEUNES DE 14 A 26ANS.

    J'ETAIS EN CHARGE D'UNE FORMATION DIPLOMANTE BAC + 1 POUR DEVENIR RECEPTIONNISTE D'HOTEL, LA MENTION COMPLEMENTAIRE ACCUEIL RECEPTION.
    J'ETAIS AUSSI EN CHARGE D'UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE POUR DEVENIR RECEPTIONNISTE D'HOTEL, LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL DE RECEPTIONNISTE
    POUR CES 2 FORMATIONS, MES FONCTIONS CONSISTAIENT A :
    RECRUTER LES JEUNES, LES PLACER DANS DES ENTREPRISES PARTENAIRES, LEUR DONNER LES COURS DE TECHNIQUES HOTELIERES, D'ORGANISER ENTIEREMENT LEUR EXAMEN D'ETAT CAR LE CFA ETAIT LE CENTRE D'EXAMEN, ETRE PRESENTE SUR DIFFERENTS SALONS EN VUE DE RECRUTER DES JEUNES ET DE TROUVER D'AUTRES ENTREPRISES PARTENAIRES
    JE DONNAIS AUSSI DES COURS AUX JEUNES DE LICENCE HEBERGEMENT ET PARTICIPAIT AUX RECRUTEMENTS DES DIFFERENTES FORMATIONS

  • HOTEL DE REUILLY - DIRECTRICE D'HOTEL

    2000 - 2003 RESPONSABLE DE L'HOTEL :
    RECRUTEMENT DES EMPLOYES, SUIVI DES CLIENTS, SUIVI DES DEBITEURS
    COMMERCIALE : CONTRAT SOCIETES - AGENCES - INDIVIDUELS
    CONTRAT FOURNISSEURS
    RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ETABLISSEMENT
    BUDGET : ETABLIR LE BUDGET, LE REALISER VOIR LE DEPASSER
    RELATIONNEL : EQUIPE, CLIENTS, FOURNISSEURS, DEBITEURS, HIERARCHIE
    YIELD MANAGEMENT : FERMETURE/OUVERTURES CENTRALES DE RESERVATION EN VUE DE L'OPTIMISATION DU C.A.

  • HOTEL CARLTONS - RESPONSABLE HEBERGEMENT

    1997 - 2000 RATTACHEE DIRECTEMENT A LA DIRECTION

  • HOTEL KYRIAD - ASSISTANTE DE DIRECTION

    1994 - 1997 EN CHARGE DE LA PARTIE COMMERCIALE :
    NEGOCIATION AVEC LES AGENCES, TO, SOCIETES

    EN CHARGE DE LA PARTIE HEBERGEMENT :
    ENCADREMENT DE LA RECEPTION ET DES ETAGES

  • ACCOR - RECEPTIONNISTE ET 1ERE DE RECEPTION

    Paris 1991 - 1994 FONCTION DE RECEPTIONNISTE EXERCEE DANS UN SOFITEL PUIS 1ERE DE RECEPTION, FONCTION EXERCEE DANS UN NOVOTEL

Formations

  • GODALMING 6TH FORM COLLEGE (Godalming)

    Godalming 1989 - 1990 ASSISTANTE DE FRANCAIS

    LYCEE - JE NE SUIS TOUJOURS PAS SURE DU CODE POSTAL...

  • Universität Bielefeld (Bielefeld)

    Bielefeld 1988 - 1989 TRADUCTION ANGLAIS ALLEMAND

    LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES - JE NE SUIS PAS SURE DU CODE POSTAL...
    ETUDES DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS EN PARTENARIAT AVEC L'UNIVERSITE LUMIERE LYON II

  • Université Lyon 2 Lumiere

    Bron 1986 - 1988 TRADUCTION ANGLAIS ALLEMAND

  • Lycée Elie Cartan

    La Tour Du Pin 1982 - 1986 BACCALAUREAT A1 LETTRE MATHEMATIQUES

Réseau