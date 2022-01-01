Catherine LYONNET

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CFA STEPHENSON
- RESPONSABLE DE STAGE
PARIS
2003 - maintenant
CENTRE DE FORMATION EN ALTERNANCE POUR DES JEUNES DE 14 A 26ANS.
J'ETAIS EN CHARGE D'UNE FORMATION DIPLOMANTE BAC + 1 POUR DEVENIR RECEPTIONNISTE D'HOTEL, LA MENTION COMPLEMENTAIRE ACCUEIL RECEPTION.
J'ETAIS AUSSI EN CHARGE D'UNE FORMATION PROFESSIONNALISANTE POUR DEVENIR RECEPTIONNISTE D'HOTEL, LE CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNEL DE RECEPTIONNISTE
POUR CES 2 FORMATIONS, MES FONCTIONS CONSISTAIENT A :
RECRUTER LES JEUNES, LES PLACER DANS DES ENTREPRISES PARTENAIRES, LEUR DONNER LES COURS DE TECHNIQUES HOTELIERES, D'ORGANISER ENTIEREMENT LEUR EXAMEN D'ETAT CAR LE CFA ETAIT LE CENTRE D'EXAMEN, ETRE PRESENTE SUR DIFFERENTS SALONS EN VUE DE RECRUTER DES JEUNES ET DE TROUVER D'AUTRES ENTREPRISES PARTENAIRES
JE DONNAIS AUSSI DES COURS AUX JEUNES DE LICENCE HEBERGEMENT ET PARTICIPAIT AUX RECRUTEMENTS DES DIFFERENTES FORMATIONS
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HOTEL DE REUILLY
- DIRECTRICE D'HOTEL
2000 - 2003
RESPONSABLE DE L'HOTEL :
RECRUTEMENT DES EMPLOYES, SUIVI DES CLIENTS, SUIVI DES DEBITEURS
COMMERCIALE : CONTRAT SOCIETES - AGENCES - INDIVIDUELS
CONTRAT FOURNISSEURS
RESPONSABLE DE LA SECURITE DE L'ETABLISSEMENT
BUDGET : ETABLIR LE BUDGET, LE REALISER VOIR LE DEPASSER
RELATIONNEL : EQUIPE, CLIENTS, FOURNISSEURS, DEBITEURS, HIERARCHIE
YIELD MANAGEMENT : FERMETURE/OUVERTURES CENTRALES DE RESERVATION EN VUE DE L'OPTIMISATION DU C.A.
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HOTEL CARLTONS
- RESPONSABLE HEBERGEMENT
1997 - 2000
RATTACHEE DIRECTEMENT A LA DIRECTION
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HOTEL KYRIAD
- ASSISTANTE DE DIRECTION
1994 - 1997
EN CHARGE DE LA PARTIE COMMERCIALE :
NEGOCIATION AVEC LES AGENCES, TO, SOCIETES
EN CHARGE DE LA PARTIE HEBERGEMENT :
ENCADREMENT DE LA RECEPTION ET DES ETAGES
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ACCOR
- RECEPTIONNISTE ET 1ERE DE RECEPTION
Paris
1991 - 1994
FONCTION DE RECEPTIONNISTE EXERCEE DANS UN SOFITEL PUIS 1ERE DE RECEPTION, FONCTION EXERCEE DANS UN NOVOTEL