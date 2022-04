Ingénieur en mécanique avec plus de dix ans d'expérience en R & D et qualité, je souhaite utiliser mes solides connaissances acquises dans différentes industries et différents métiers pour développer avec succès des produits techniques.



Mes compétences :

Gestion de projet

Propriété intellectuelle

Recherche et Développement

Énergies marines

Qualité

Énergies renouvelables

Polymères

Composites