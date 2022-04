Envie d'un moment de détente et d'évasion??



L'instant T vous propose des massages de bien-être dans une ambiance musicale et relaxante..



A domicile, en entreprise ou lors d'événements spéciaux, L'instant T se déplace dans un rayon de 20 kms (Nancy et agglomérations), avec le matériel nécessaire.



Avec L'instant T, profitez de massages sur mesure : choisissez la ou les zone(s) que vous souhaitez chouchouter, ainsi que la durée !



Ce moment de bien-être s’achèvera par une touche de douceur (boisson fraîche ou thé offert) avant de rejoindre le brouhaha de la ville. Une escapade à rallonge...



La carte avantages vous fera bénéficier de massages à prix réduits !



En partenariat avec Mai'Coach (coaching sportif), profitez de réduction sur les massages de bien-être, ainsi que sur des séances de coaching sportif ! Sport et massage... Il n'y a qu'un pas !



Le bien-être accessible à tous !



Catherine Madre

Formée chez Tara Bien-être, école agrée par la Fédération Française des Massages de Bien Etre (FFMBE).



* Massages de bien-être à but non thérapeutique / non médical et à connotation non sexuelle.



Mes compétences :

Massage suédois

Massage relaxant

Massage Amma assis

Massage en entreprise

Massage hawaien

Massage drainant minceur

Massage oriental