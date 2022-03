Hafida ELABDELOUARTI

Agent Commercial depuis 13 ans au bureau de Strasbourg, ma fonction principale est l'accueil d'une clientèle diverse d’où la pratique des langues étrangères importante mais aussi renseigner et vendre des prestations touristiques.

Notre produit principal étant la vente de billets d'autocars, nous proposons aussi des vols, des hôtels et traversées maritimes..

Étant un agent polyvalent, j'assiste également les départs sur certaines de nos lignes. Avec la loi Macron nous avons l'opportunité de développer et élargir nos lignes vers un réseau national grâce à ISILINES et de faire connaitre notre compagnie à un tarif attractif tout en privilégiant un service de qualité et de confort



Mes compétences :

assidue

polyvalente