Catherine Maerten ETAC

ETAC est un cabinet d’économistes composé d’une équipe dynamique, des techniciens avertis capables de traiter un projet (hors conception architecturale) depuis l'élaboration du programme jusqu'à la réception des travaux.



Nos expériences en missions d’économistes de la construction sont nombreuses et variées.



Nos missions :

Assistance aux maîtres d’ouvrages

- Elaboration des budgets et des enveloppes financières affectées aux travaux

- Etudes de faisabilité

- Participation à la programmation des ouvrages publics et privés

- Conseil et aide à la décision

- Management de projet

- Assistance technico économique depuis l’origine jusqu’à la fin des travaux

- Conseil et aide à la gestion du patrimoine bâti



En co-conception dans l’équipe de maîtrise d’œuvre

- Missions économiques de l’ingénierie et notamment :

o Diagnostics généraux et particuliers

o Estimations des travaux à tous les stades esquisse, APS, APD, PROJET

o Elaboration des pièces écrites techniques et administratives

o Elaboration des quantitatifs ou cadres de bordereaux

o Analyse des offres et mise au point des marchés

o Suivi économique des opérations, vérification des travaux modificatifs

o Vérification des acomptes mensuels et des décomptes définitifs



Pour le compte des entreprises

- Elaboration de quantitatifs et estimatifs

- Etudes de prix pour un corps d’état ou en entreprise générale

- Devis et mémoires

- Situation de travaux

- Consultation des sous-traitants et suivi des marchés

- Optimisation des projets

- Gestion de la qualité



Coordination

- Ordonnancement des études

- Etablissement des plannings enveloppes études et travaux

- Ordonnancement des travaux

- Etablissement du planning d’exécution de travaux

- Pilotage

- Coordination des travaux

- Assistance aux opérations préalables à la réception

- Suivi des levées de réserves



ETAC saura apporter à chaque phase du projet son expertise et ses propositions.



Chaque étude est conduite avec un esprit permanent de recherche et de création dans le souci du meilleur rapport qualité prix. Chacune des prestations est accompagnée d'une réflexion sur le coût global des opérations au stade de la conception, de la réalisation et de la maintenance.





Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Développement durable

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Economie de la contruction

Rénovation immobilière

OPC