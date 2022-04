Catherine MAHON

En 1976,

j’entre au Lycée d'Enseignement Professionnel Corvisart - Paris XIII

J’apprends la typographie, le dessin des lettres, la retouche photo, le calibrage de textes, l’histoire de l’art, le dessin au fusain, la peinture, la mise en page, les prises de vue.

Je sors du LEP Corvisart en 1979 et trouve immédiatement un emploi chez un petit imprimeur Faubourg Poissonnière à Paris.

J'ai donc commencé à travailler en traditionnel, car l'ordinateur n'était pas encore au goût du jour, du moins pas dans le secteur de la communication imprimée.

Je calibrais mes textes en calculant le nombre de signes par le nombre de lignes, puis je passais commande chez le photo-compositeur pour qu'il tape mes textes et les sorte sur papier bromure.

Souvent j'ai eu quelques petits soucis, au montage de mes colonnes de texte. . .

Je faisais le montage de mes pages sur table à dessin avec un té et une équerre.

J'ai beaucoup travaillé avec une société d’interim, ce qui m'a permis de me lancer et d’être polyvalente dans des domaines différents . . .

En 1986, j’entre en formation P.A.O. par le biais d'une des sociétés qui m'employait à cette époque.

A partir de ce moment là, je ne travaille plus que sur un ordinateur Macintosh et la première version de Photoshop (sans calques), ainsi que PageMaker.

Par la suite, viendront, X-Press et In-design pour la mise en page., et Illustrator pour la vectorisation.

J'ai l'impression en racontant cela, que l'on ne peut se rendre compte du magnifique progrès qu'est la P.A.O.

Aujourd'hui, avec l'ordinateur, c'est tellement plus agréable . .

Et quel pouvoir de création, avec les logiciels comme photoshop.

On peut tout faire . . . ou presque. . . . Quel plaisir !

J'adore mon métier et souhaite vous en faire profiter, à vous mes futurs clients et partenaires.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop