Catherine MAISONNAS (NICOLOSO )

Expérience de 12 ans dans le secrétariat/assistanat + 3 ans dans les appels d'offre.

Je maîtrise l'ensemble des tâches administratives et suis donc immédiatement opérationnelle.

Bonne maîtrise du pack office et aisance informatique

Dotée d'un grand sens de l'organisation, je suis, par ailleurs, méthodique, discrète et courtoise.



Mes compétences :

Informatique

Pack Office incluant bases de données Access

Assiduité et professionalisme

Contacts clients

Rigueur et Implication

Organisée et sérieuse

Français Langue Etrangère

Appels d'offres

Numérisation

Archivage

Accueil téléphonique

Gestion du courrier

Dactylographie