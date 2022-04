Catherine MALAGINO

Riche de plus de 15 ans d'expérience en Contrôle de Gestion , je souhaite donner une nouvelle orientation à ma carrière et évoluer vers un poste à responsabilités élargies.

Mes multiples expériences dans des Groupes indutriels internationaux et des PME m'ont permis d'acquérir une solide expertise technique tant au niveau central qu'opérationnel, dans le secteur de l'industrie et de la gestion de projet.



J'ai mis en place avec succès le contrôle de gestion :

- au niveau d'un site, en m'appuyant sur les processus Groupe,

- pour l'ensemble d'un groupe en implémentant les processus et indicateurs spécifiques du secteur d'activité



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Création

Environnement

ERP

Gestion de projet

Management

Management d'une équipe

Multi sites

PME