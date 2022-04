Catherine MALONDA

Ma mission:

- elaborer la strategie de communication de la marque au travers des differents medias.

- eleborer les plans de marketing operationnels sur l ensemble du reseau France et Internationale.

- etre garante de l’identité de la marque et de l image au travers des differents supports creas marketing et communication.

- gerer les relations presses et des relations publiques en France et a l'internationale.

- garantir le developement de la noteriete de la marque

- garantir la juste presence de la marque sur les reseaux sociaux

- organiser les events de la marque publique et interne

- gerer et developper le site internet et la vente online

- membre du comite de direction



Mon profil:

Profil :

- creativite

- tres bonne culture du retail PAP et Lingerie positionnement entree gamme /moyen gamme

- tres bonne culture du resultat

- force de proposition

- responsable et autonome

- reactivite



Mes compétences :

Communication