Catherine MANCHON

Assieds-toi, lâche le souffle… et le corps se verticalise… la pensée se tranquillise…



Sportive convaincue par l'esprit des arts martiaux (ceinture noire Judo), mes périples sportifs sont toujours un prétexte à étudier la puissance et la fluidité dans le geste, l’efficacité du lâcher-prise face aux raideurs du mental.



L’esprit Stretch-Posture-Zen est ma réponse !



De nombreuses années de travail postural en stretching, m’ont menée vers une compréhension globale de l’être. Le geste juste, le mot juste, la communication vraie passent par une meilleure connaissance de soi. Une authentique qualité de vie n’est que le résultat de l’harmonie corps et esprit, la performance en est une conséquence.



Après 25 ans d'enseignement de stretching/étirement/posture/respiration, j'ai créé Equilibre et Performance et les stages Stretching & Randonnée dits Evasion Forme. Résultat de toutes mes recherches, ils sont des espaces temps forts aux échanges fructueux. L’éveil des sensibilités est une passion gratifiante, mes «stagiaires» prennent conscience de leurs capacités à «être». Le bien-être devient la clé de leur efficacité.



La montagne du Jura est mon terrain de jeu favori. Sa nature préservée, ses espaces ouverts correspondent à mes libertés. (Vtt, vélo, ski de fond, skating, marche...). Ce Jura est un cadre idéal pour mes stages ou séminaires et participe pleinement à la sérénité de mon travail. Faire du coaching en dévalant une combe enneigée est un régal !!! Un visage éclairé et souriant au sommet des crêtes est un plaisir pour tous !



