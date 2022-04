Catherine MARCHAL

Je tourne la page d'un parcours de près de 30 années dans le médico-social dont 13 années dans des missions d’encadrement , de conduite de projets et d'accompagnement au changement en gardant en mémoire tous les bonheurs apportés par les belles rencontres de cette riche vie professionnelle.

Désormais, j'aspire aux chemins de traverse sans renier les aspirations qui m'ont portées à l'accompagnement de l'autre.

Où comment réinvestir mes compétences en les proposant à ... qui en a besoin...



Mes compétences :

Management opérationnel

Organisations sanitaires et medico sociales

Éthique et soins

Gestion de la qualité

Conduite de projet

Accompagnement au changement