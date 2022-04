Catherine MARCHAND

Originaire de Lyon, installée depuis quelques décennies au Pays basque, mon parcours professionnel "autodidacte" m'a toujours amené à des postes à responsabilités dans l'Hôtellerie restauration, création d'entreprises, assistante de direction... et en parallèle,des formations dirigeant entreprise, informatique, commerce international etc... m'ont permis d'approfondir mes connaissances et de me perfectionner.

Pour valider mes acquis "du terrain", en 2003 j'ai souhaité préparé un BTS assistant PME PMI en CIF Congé Individuel de Formation sur 1 an. La théorie d'une pratique...

Depuis 2004, je suis l'assistante des services généraux de l'Agence ORPI Moné à Capbreton ( Landes)



En parallèle, depuis 1996, je suis correspondante à LA SEMAINE DU PAYS BASQUE. Je participe à la vie du journal.



Ce qui m'a amené à m'arrêter sur des sujets très passionnants, pour écrire des livres :

En 2015 Septembre : parution de mon premier livre "Vistor Iturria, un héros basque Euska Herria" 1914 - 1944 De Sare au Pays Basque en Bretagne en passant par le Moyen Orient, avec les SAS Special Air Service...



En 2018 Juin, parution de mon second livre "Sublimes Produits par des Chefs et des Producteurs du Pays Basque", une rencontre autour des produits de qualité, un voyage dans leur univers...



Mes compétences :

Articles

Artisanat

COMMERCE

Histoire

Immobilier

Presse

Reportage

Voyages