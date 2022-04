Catherine MARIE

De formation Hygiène Sécurité Environnement, mes expériences professionnelles m'ont amené à pratiquer le management HSE, notamment la Maitrise du risque au poste de travail, la supervision de chantier et la dimension HSE de la gestion de projet dans des milieux de tous les corps d'états des chantiers du BTP. J’ai comme principales réalisations la prestation de supervision de chantier important (BOUYGUES BATIMENTS-OUVRAGES PUBLICS (Balard),VINCI CONSTRUCTION FRANCE (Fondation Louis Vuitton 75, Siège VEOLIA 93),SANOFI RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT (Bâtiment de laboratoire et bureau 91), SICRA (Siège SANOFI 91)).



Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Investissement

Rigueur