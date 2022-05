Youcef BOUKHARI

De formation scientifique complétée par une spécialisation ponctuée par un Master Responsable Qualité Sécurité Environnement, mes expériences professionnelles m'ont amené à pratiquer le management HSE, notamment la Maitrise du risque process, la supervision de chantier et la dimension HSE de la gestion de projet dans des milieux industriels aussi divers que l'énergie, la chimie, la métallurgie, la téléphonie, la pharmacie et le BTP. J’ai comme principales réalisations l'animation prévention sur le chantier de la Fondation Louis Vuitton et de l'ARENA 92. Par ailleurs, j'ai travaillé ma polyvalence au travers de multiples missions : la création du plan d’urgence et de l’analyse de risque site (Aventis Pharma), la mise en conformité de lignes de production (Renault), la mise en place d’une démarche CMR (Cryo diffusion) et la réalisation de prestation de supervision de chantier important (EDF, SANOFI PASTEUR), et de nombreux audits et plans de prévention (APAVE,YSEIS).



Mes compétences :

Audit

Sécurité au travail

Environnement

HSE

Sécurité

QSE

Prévention

Formation

Sûreté Sécurité des Entreprises

Logistique

sécurité incendie