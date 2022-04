Ma vie professionnelle est consacrée

A LA CREATION - films, photo, récits et scénographies d’expositions interactives - pour les télévisions, le cinéma et les musées en France et à l’étranger

AU RAPPROCHEMENT DES DIFFERENCES interculturelles, intergénérationnelles et sociales par mes films, par la création et la gestion de projets interculturels, mes actions en médiation culturelles, en vivant souvent en Afrique ou en Asie, et parcourant le monde…

A LA TRANSMISSION au sein de la Maîtrise de Médiation culturelle de l’Art à l’Université de Provence créé avec JC Berardi, et des nombreuses formations dirigées à l’étranger et en France

catherine Martin Payen Dicko





Mes compétences :

GESTION DE PROJETS CULTURELS ET ARTISTIQUES

Enseignante universitaire en médiation culturelle

Ecriture de scénario, synopsis, dialogues