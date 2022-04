Catherine MARTY

Négociatrice confirmée dans la distribution agroalimentaire et les cosmétiques, j'aime animer et fédérer des équipes autour de projets innovants, dans un esprit collaboratif et constructif. Ma sensibilité marketing vient compléter une forte culture client.

Mes atouts : enthousiaste et en recherche permanente de solutions, je crée des relations de confiance avec mes interlocuteurs, internes ou externes, contribuant ainsi au développement des affaires.

Je suis à l'écoute de nouveaux challenges en région toulousaine.



Mes compétences :

négociations

animation d'équipes

gestion de projets

management