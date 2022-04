Catherine MARTY

J'accompagne les TPE - PME/PMI dans le financement de leurs projets.



J'ai créé mon activité de CONSEILS AUX ENTREPRISES en 2016, après plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre bancaire au contact des entreprises : j'ai accompagné plus de 600 dirigeants d'entreprises artisans - commerçants - professions libérales - TPE - PME/PMI et ETI.



Mon objectif est d'aider chaque chef d'entreprise dans l'obtention du financement de son projet aux meilleures conditions : je recherche toutes les solutions appropriées, aides et subventions.



J'accompagne le dirigeant, ou prends en charge le montage du dossier dans la norme attendue par les banques, jusqu'à la signature du contrat de prêt : ajout en Janvier 2017 de l'activité de COURTIER EN PRETS PROFESSIONNELS



Solution sur mesure au choix de chaque chef d'entreprise.



BANK-ABLE MC'CONSULTING

SAS au capital 3 KE

69620 LETRA

RCS Villefranche - Tarare n° 824 416 507



ORIAS n° 17000460 (www.orias.fr)

sous le contrôle de l'ACPR

61, rue Taitbout - 75346 PARIS Cédex 9

RC Professionnelle auprès de MMA ENTREPRISE

Contrat n° 127 128 639



Membre de l'ANACOFI (Association Nationale des Conseillers Financiers)



Mes compétences :

Management

Respect reglementation bancaire

Développement portefeuille clients

Gestion d'un centre de profit

Gout des challenges

Organisée autonome responsable

Maitrise des risques

Décision dossiers de crédit

Animation équipe commerciale

Pilotage activité commerciale

Gestion portefeuille clients

Fonctionnement agence bancaire

Avis sur dossiers de crédit