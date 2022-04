Catherine MASTRANGELO

Placer le client au centre de mes activités représente pour moi un challenge motivant.

Depuis 7 ans j'interviens en support du centre de contacts clients, pour améliorer la qualité de la relation clients. J'ai ainsi travaillé sur des thématiques variées (discours client, optimisation des flux et rédaction des procédures, gestion des dysfonctionnements, animation de la qualité).

Ce qui m'anime au travail :

Le challenge, la nouveauté

Être à l'écoute des donneurs d'ordre, prendre du recul et trouver des solutions

Être en contact avec les clients internes et externes

Fédérer les équipes



Mes compétences :

Audit

Conseil

Qualité