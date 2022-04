Catherine MATHIAS

20 ans d’expérience, dont 15 ans dans le secteur public, sur des postes à responsabilité visant à la mise en œuvre de décisions stratégiques

- Management d’équipes et de projets

- Connaissance de l’environnement public et des processus de décisions

- Capacité d’adaptation à des problématiques transverses et à différents types d’interlocuteurs

- Souci de l’intérêt général

- Energique, excellent sens relationnel, rigoureuse