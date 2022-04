Catherine MATHIEU

Depuis 18 ans, GIN FIZZ accompagne les entreprises dans l’organisation de leurs réunions internes, conventions, séminaires, événements et voyages.



Nous mettons aujourd’hui à votre service notre expertise reconnue pour sélectionner les sites (hôtels, lieux insolites, espaces privés,...) et les prestataires (animations, activités indoor ou outdoor, team building,...) qui correspondent le mieux à vos besoins.



Nous négociations pour vous le meilleur rapport qualité/prix et vous faisons bénéficier en exclusivité, des offres réservées aux professionnels, promotions du moment et bons plans de la profession.



Titulaire d’une licence d’Etat d’organisateur de voyages, nous nous proposons notre expertise également à l’international



GIN FIZZ :

Un choix indépendant et pertinent,

Une expertise reconnue depuis 18 ans,

Une écoute personnalisée,

Des conseils avisés,

Une optimisation de vos coûts.

Des références





Mes compétences :

Evènementiel et logistique

Événementiel féminin

Event manager

Evénementiel/