Catherine MATTER

Aisance relationnelle, dynamisme,esprit de conviction sont mes atouts et je souhaiterais rejoindre une equipe pour m'y investir efficacement et y apporter mes competences et experience dans tout ce qui touche au domaine commercial que ce soit sur le terrain ou au telephone! actuellement en recherche active d'emploi!! je vends egalement de jolies robes ete longues a petit prix! photos par mail