Christophe BATCABE

Conexio est une agence en marketing téléphonique de 40 salariés dont plus de 30 téléacteurs essentiellement en CDI. Nos campagnes (prospection, prises de rendez-vous commerciaux, enquêtes, appels entrants).



Vous accompagner dans l'optimisation de votre productivité commerciale.



A chacune de vos problématiques, Conexio vous apporte des solutions et vous fait bénéficier de son expertise. Notre démarche ?



- Compréhension de votre problématique et étude de vos besoins,

- Accompagnement dans le choix de votre solution qui répondra à votre stratégie,

- Un chargé de mission qui vous est dédié tout au long de votre campagne et qui vous apporte suivi, conseil et écoute.



Ewap est un produit d’interaction Web et téléphone, pour assurer la transformation des contacts web en opportunités de ventes, développé par nos équipes depuis bientôt 3 ans.

Le web est devenu le premier média, 40% du temps y est consacré, c’est l’outil de présélection privilégiés des acheteurs qu’ils soient professionnels ou particuliers. De plus 80 % des internautes choisissent l’entreprise qui les a contactés en premier.

Fort de ce constat nous avons développé une solution technique et une équipe dédiée pour traiter les demandes issues des sites de nos clients. La plupart des sites web pourraient générer bien plus de demandes, par le référencement et l’ergonomie, mais de surcroît, rares sont encore les entreprises qui les traitent de façon réactive et dans une dynamique commerciale et professionnelle.

Avec Ewap, nous vous accompagnons dans la génération de réelles opportunités de développement commerciales, par le traitement systématique de chaque prospect afin de générer des opportunités de ventes.





