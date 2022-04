Catherine MAUPETIT

Titulaire d'une Maîtrise Commerce et Distribution ainsi que d'un B.T.S. en Commerce international, j'ai tout d'abord débuté ma carrière en qualité d’ « agent commercial » pour un Courtier maritime, également spécialisé dans la vente de navires de pêche.



J'ai ensuite intégré le groupe international Louis Dreyfus Négoce, en tant qu' « Assistante administrative » pendant 2 ans.



Après la fermeture de sa filiale rochelaise, j’ai rejoint la SEMAT où j'ai travaillé comme « assistante achats » pendant 2 ans, en contrat à durée déterminée.



J’ai depuis intégré le groupe Cafés Merling : Tout d'abord en qualité de « secrétaire technique" puis comme "agent de planification /ordonnancement ». Je suis aujourd'hui "Coordinatrice Supply chain", et assure l'approvisionnement de toutes les machines de distribution automatique, la gestion des stocks matériels et la planification de la production du groupe pour ses 10 agences sur le littoral atlantique.



Mes compétences :

Pack office

Négociations fournisseurs

ERP Sage X3

Rigueur

Autonomie

Logistique et transport

Approvisionnement

Internet

Export

Commerce

Service clients

ALLEMAND

OUTLOOK,

ESPAGNOL

ANGLAIS

JAPONAIS : INITIATION CULTURE ET LANGUE