Cyrille BACHY

Durant ces dernières années,je me suis orienté vers le secteur de la logistique en grande distribution ce qui m’a permis d’acquérir de solides compétences en gestion des stocks et des flux , project management, reengineering des processus ; cela doublé d’une expertise sur SAP .



J'ai pu également valider les acquis de mon expérience et consolider mes compétences par l'obtention en 2015 du mastère Spécialisé "Manager de la chaîne logistique" de l' ISLI - KEDGE Business School



Ces différentes expériences m’ont permis de mettre en avant mes qualités de créativité, de force d’ adaptation et de propositions ainsi que ma facilité de travailler en collaboration : qualités essentielles pour mener à bien des projets de transformation, de gestion du changement.



Mon projet futur , en relation avec la Supply Chain, mêlera responsabilité, créativité et dynamisme, pour lesquelles les problématiques de la Supply Chain sont au centre des préoccupations et considérées comme de véritables leviers de compétitivité.