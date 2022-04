Catherine MAURICE

Après avoir obtenu un Master 2 en Administration des Entreprises en 2014 qui m'a permis de compléter mon expérience de 21 ans dans le management des Hommes (jusqu'à 80 personnes) et de projets, je viens de rejoindre Delaware Consulting en tant que Directrice de Projets.



Fédératrice, Dynamique, Motivante, je suis un leader incontesté et je sais entraîner mes équipes vers des résultats stupéfiants.

Ayant également réalisé de nombreuses avant-ventes , j'ai développé un vrai sens du client et une écoute qui permet de répondre à son besoin et non à sa demande.

Spécialiste du management à distance, je sais piloter des équipes multi-sites et internationales.



Mes compétences :

Management de projets

Management d'équipe

Développement des compétences et des comporte

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Avant vente

Management et Organisation

Gestion de Projets (Direction)

Gestion des Ressources Humaines

Développement Commercial

Formateur cadres