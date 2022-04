Christelle HENRIO

Du plus loin que je me souvienne, je me suis toujours passionnée pour le fonctionnement Humain, ses émotions, ses blessures, ses ressources, ses interactions avec les autres et le monde.

C’est ce qui m’a menée pendant plus de 20 ans à accompagner les entreprises dans leurs Relations Humaines, au sein de petites structures, ainsi que dans des groupes nationaux et internationaux.

Durant ce parcours, j’ai rencontré des personnes heureuses d’être qui elles étaient, mais également beaucoup de personnes en souffrance, prisonnières de comportements, de conditionnements, de croyances et traversant des histoires de vie parfois très difficiles.

L’envie d’accompagner ces personnes s’est alors imposé à moi comme une évidence et s’est traduit dans un premier temps, au travers du coaching professionnel et personnel.

Assez rapidement, j’ai constaté que nombre de schémas ancrés chez certaines personnes ne pouvaient être dépassés avec cette seule démarche.

L’accompagnement par l’hypnose est alors venu répondre à cette recherche, en apportant à ma pratique une approche complète, transformatrice et respectueuse des personnes accompagnées.





HypnoPraticienne certifiée par l'ARCHE (Paris)

- Hypnose Ericksonienne

- Hypnose conversationnelle

- RITMO® Retraitement de l’Information Traumatique par les Mouvements Oculaires –– formée par Lily Rugieri (technique EMDR adaptée à l’hypnose)

- Psychopathologie - formée par Alain Héril

Hypnose et enfance – formée par Anne Gervaise VENDANGE



Mes compétences :

Recrutement

Coaching

Organisation du travail

Administration du personnel

Relations sociales & syndicales

Conduite de projets

GPEC & Formation

Développement rh

Droit individuel & collectif

Mise en place de la fonction RH

Management hiérarchique & transversal

Conduite de changement

Psychopathologie

Programmation Neuro Linguistique

Hypnose ericksonienne

Hypnose et enfance

Communication Non Violente

RITMO (dérivée de l'EMDR)