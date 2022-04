Erwan GIFFO

J'ai connu VIADEO il y a quelques années et je trouve ce site très enrichissant : contact avec des personnes ayant les mêmes centres d'intérêts, contacts professionnels.



Mes études sont quelque peu atypique :

- bac série S

- DUT de maintenance

- diplôme de responsable en Gestion CNAM BAC+4

- 8 ans en vente technique : sédentaire et itinérant

- activité de fiabilisation complétée par une activité de chargé d'affaire pour du matériel technique



Ma mission au sein de Boccard Atlantique (voir CV plus bas) vient de se terminer en raison d'une forte baisse de l'activité économique.



Elle comportait une double facette:

- mise en place et développement commercial et technique sur le 44 d'un ensemble de prestations électromécaniques (Chargé d'Affaires)

- prise en charge de l'activité prévention et sécurité sur l'activité maintenance de l'agence



J'ai donc du rebondir, pour faire face à la perte soudaine de mon emploi, en prenant les devants il y 3 mois.

Grand virage pour mon épouse et moi puisque nous quittons l'ouest pour le sud ouest : Bordeaux avec la chaleur, les bons vins!!!!



En effet, j'intègre la société SNR afin de prendre en charge la commercialisation des produits industrie : roulements à billes, rouleaux et à aiguilles, guidage linéaire et produits associés.

La stratégie du groupe SNR NTN ainsi que le challenge à relever marquent le début d'un profond tournant dans ma carrière.

De plus, les perspectives d'évolution sont très intéressantes à cours et moyen termes.

Récemment, mon secteur géographique s'est vu étendu de 3 autres départements, ce qui le porte à un total de 17 (Grand sud ouest)



Je suis également très impliqué dans le monde de la photographie de reportage pour différentes occasions : mariage, spectacles, conférences professionnelles.



Je pratique cette activité en tant qu'indépendant, je sui immatriculé comme auto entrepreneur depuis 18 mois, pour cette officialiser ma passion.



A ce titre, je suis équipé en matériel professionnel NIKON : boîtiers argentique (EOS3) et numérique), optiques série L de 16MM à 200MM f/2.8 et flash, et récemment un boîtier moyen format 6x7 MAMIYA RZ67 avec 140MM Macro et 180MM en focales fixes.

Ce boîtier mythique est vraiment le retour aux sources et la qualité des images qu'il procure est époustouflante. Seul hic, son poids nu de 3KG environ!!!!....

Je travaille pour cette activité sur du matériel MAC avec le logiciel APERTURE et Photoshop Élément vraiment dédié au traitement des photos en nombre.



J'utilise de plus en plus le logiciel dédié CANON, à savoir Digital Photo Professionnel, qui est finalement très complet et surtout.... gratuit.

Je développe actuellement l'activité de reportage mariage, n'hésitez pas à me contacter au besoin.

Je suis en train de réfléchir à la création de mon propre site internet, je vous informerais del'avancement.



