Mayeul LOHEAC

Reconverti dans l'électricité et la domotique, je travaille maintenant dans le bureau d'études GEFI Ingénierie en tant que chargé d'études en électricité.



Mes années d'expérience dans la maintenance de matériel médical et immobilière ainsi que mes précédentes expériences et formations me permettent d'être adapté et opérationnel dans les missions confiées. Mon envie d'apprendre toujours plus et spécialement dans le technique et le bâtiment me donne la chance de m'épanouir auprès et au sein de l'équipe GEFI.



De beaux projets déjà réalisés

et de nombreux autres restent à être réalisés



Mes compétences :

Electricité

Maintenance immobilière

Alarme intrusion et domotique

Alarmes