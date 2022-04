Catherine Maurin

Pharmacienne et diplômée du CELSA, j'anime des formations dans les domaines:

- LE BIEN-ETRE ET LA SANTE AU TRAVAIL

- LA COMMUNICATION et LE DEVELOPPEMENT PERSONNEL

- L'INSERTION PROFESSIONNELLE ou CREATION D'ACTIVITE











1. LE BIEN-ETRE ET LA SANTE AU TRAVAIL



Ayant une bonne expérience de terrain, je travaille à préserver, maintenir ou restaurer l'équilibre psychologique et physique des salariés en entreprise, pour une communication plus fluide, une efficacité optimisée et une productivité accrue.



Voici une liste non exhaustive des formations que je propose :



- GESTION DU STRESS



- CONSERVER ET AMELIORER SON CAPITAL SANTE EN MILIEU PROFESSIONNEL



- EQUILIBRE ALIMENTAIRE, SANTE ET BIEN-ETRE



- DIETETIQUE ET SEVRAGE TABAGIQUE



Il m'est possible d'approfondir un sujet particulier adapté à vos besoins :

- appréhension du risque cardiovasculaire

- stress

- sommeil et alimentation...

afin de diminuer le taux d'absentéisme et les pathologies chroniques telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires...





2. COMMUNICATION ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL :



J'anime également des formations dans le domaine de la communication et des séances de coaching de projet.

L'enseignement s'articule autour d'exercices pratiques -individuels et en groupe - entraînant l'implication de chacun et l'affirmation de soi nécessaires au monde du travail.



3. INSERTION PROFESSIONNELLE ou CREATION D'ACTIVITE



Depuis plus de 10 ans, j’accompagne des demandeurs d’emploi, des étudiants et d'anciens salariés (cadres et non cadres) dans leur projet professionnel :

- Recherche d’un poste de salarié.

- Créateur d’activité ou d’entreprise.

J’exerce cette activité auprès de particuliers ou dans les organismes concernés.



Lors de ces séances, nous abordons les thèmes suivants :

- Entretien face à face avec simulation et

debriefing,comportement non-verbal

- Bilan de compétences

- CV, lettre de motivation

- Mise en place de son réseau

- Prise de parole en public

- Conduite de réunion

- Argumentation

- Affirmation de soi, oser demander

- Ecoute active et reformulation

- Gestion du stress et du temps

- Utilisation efficace du téléphone



Catherine Maurin

06 66 81 75 92

cm-conseil@sfr.fr



Mes compétences :

Nutrition

prévention des maladies nutritionnelles

troubles de la déglutition

Santé

Communication