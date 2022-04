Après une maitrise de Droit, je m'oriente vers la graphologie puis la santé et particulièrement le domaine de l'énergie et de la vibration. Je découvre alors ce que j'ai nommé le Processus Irisame au cours de mon activité de lithothérapeuthe.

Co auteur du Grand Guide des Pierres de Soin au Féminin, publié chez Leduc et France Loisir.

Je cherche à faire éditer les résultats de mes découvertes sur Irisame



Le processus Irisame consiste a regarder une photo spécifiquement choisie pour vous et votre demande. Des sensations parfois douloureuses et des émotions sont ressenties et indiquent l'élimination d'un souvenir ancien.

Irisame agit sur les émotions conscientes et inconscientes vécues dans les premières années de la vie.



Irisame s'explique par les découvertes dans le domaine des neuro sciences et également par les principes de Médecine Traditionnelle Chinoise



Des ateliers sont organisés et des séances individuelles par skype sont possibles



vidéo filmée d'une séance Irisame sur alternative santé avec Nathalie Lefèvre

http://www.alternativesante.fr/medecine-energetique/nathalie-lefevre-a-teste-irisame-avec-catherine-mayet



Présentation d'Irisame sur les ondes de la radio du bien être

https://soundcloud.com/happy-hour-with-ollia/happy-hour-no-342-15-nov-2016





Les scientifiques expliquent que nos pensées et nos émotions s’inscrivent dans notre corps et notre cerveau et y laissent des traces émotionnelles

La photo Irisame agit sur ces souvenirs



Irisame c'est du "sur mesure", adapté à vous, pour déprogrammer vos tensions dans le corps et le mental pour retrouver le bien-être et des émotions heureuses



Son originalité est de s'adapter à votre demande : par exemple en cas de difficultés relationnelles avec quelqu'un, une photo choisie pour cela permettra de désactiver vos tensions intérieures et de rétablir l'équilibre énergétique.

Un dossier difficile qui vous freine ? Irisame dénoue ce blocage.

le traumatisme de votre naissance ? Irisame peut agir également



Irisame répond à des demandes atypiques mais aussi à des demandes plus classiques liées aux émotions qui nous gênent.



Son domaine de prédilection restera toujours la fatigue quotidienne et ancienne.



Irisâme peut se comparer à un aspirateur des tensions émotionnelles quotidiennes..



Irisame s'expérimente très concrètement sous forme de consultations individuelles, d'ateliers, de vente de photos ou de diaporama.





www.irisame.com

www.laphotoquivousparle.jimdo.com

tel 06 19 28 40 20



