Isabelle PORTON-DETERNE

Expert Cour d'Appel de Versailles 1998-2006

Psychologue en libéral depuis 1999 : thérapie indiv, de couple et familiale

Public : Enfant, Ado, adultes

Neuropsychologie du développement

Formation psychanalytique et Gestalt

Sexothérapie 2012



Conseiller/expert site PUBMALIN (éducation à la consommation)

+

expertise/conseil en marketing enfant/ado depuis 1999



active dans le la pub et le marketing de 1988 à 1991



attachée d'enseignement à Paris V de 1992 à 2006



Publié

"Vive les 11-25ans" en 2004 avec JY LE BIGOT et C. LOTT-VERNET

"Le toucher" dans

30 Ans après l'aube des sens, 2011 sous la direction de Jacques Izrael



Nationalité Belge, vit en France depuis 1987

Langues : Français/Néerlandais bilingue

Anglais, Allemand



3 enfants EIP



Contact :

Mail : porton.deterne.isabelle@orange.f

TEL PO : 06.81.22.27.06



Mes compétences :

Adaptabilité

Créativité

Recherche

Relationnel