Jonathan RACCAH

Bonjour !



Très porté sur l'Homme, je suis une formation de kinésiologie en parrallèle de mon activité principale de consultant AMOA banque finance.



Je suis également quelques personnes en coaching - développement personnel.



Cette trajectoire découle de mon sens de l'écoute et d'une empathie naturelle.

De même au quotidien, à travers mes différentes missions AMOA, où cette tendance à garder l'Homme au centre des "débats" s'est installée.



En 3 mots je dirais communicant, curieux et perspicace :)



N'hésitez pas à me laisser un message, je vous répondrai !



Mes compétences :

Conseil

Back office

Référencement