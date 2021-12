Xavier AMORY

Diplômé de l'université de Paris IX Dauphine (DEA Dynamique des organisations et mutations sociales) et de l'université d'Évry-val d'Essonne (DESS Dynamique Humaine et développement des organisations), j'ai commencé ma carrière comme consultant-formateur. J'ai ensuite assumé des responsabilités managériales et pédagogiques en CFA, dans des établissements d'enseignement supérieur privés et dans un service formation continue universitaire.



Le fil conducteur de ce parcours de 23 ans dans le secteur de la formation a été l’accompagnement des publics en formation et en insertion professionnelle, notamment les jeunes en formation alternée et en début d’insertion professionnelle.



L’expertise que j’ai développée dans l’ingénierie des parcours de formation et d’insertion et dans la gestion d’unités de formation s’appuie à la fois sur ma pratique de l’accompagnement et du face à face pédagogique du niveau V au niveau I auprès de publics diversifiés et sur mon expérience de gestionnaire et manager d’équipe.



Les fondations de mon parcours et de mes réalisations professionnelles sont des valeurs humanistes et la mobilisation optimale des ressources au service des apprenants ou personnes en insertion.



Aujourd'hui je suis Directeur Adjoint en charge de la pédagogie dans un CFA inter-professionnel de 1200 apprentis.



Mes compétences :

Management d'équipe

Gestion de projets

Développement commercial

Formation de formateurs

Gestion des ressources humaines

Animation de formations

Coaching

Formation

Gestion Financière & Administration

Gestion de Centres de Profit

Gestion des compétences