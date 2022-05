Née à St Etienne en 1962, je débute le piano à l'âge de 9 ans et rentre au conservatoire en 1973 en violon/alto puis au CNR de Lyon d'ou je sors médaillée.

à 16 ans je débuté le théâtre à la Comédie de St Etienne.

Dès 1986 je crée plusieurs spectacles musicaux/théâtraux avec le Trio Kaléidocord's ( violon/alto/violoncelle ) dont "Tziganes à la mode de quand ?" mis en scène par Philippe Sohier et avec qui j'ai suivi des cours à la Condition des Soies de Lyon.

en 1998, je rencontre Rénata Roagna au Roy Hart Théâtre, à Malerargues avec qui je travaille le chant et fonde les "Dames de Choeur" duo à Capella. Nous réalisons un CD autour de chants traditionnels italiens "Amore Amor" que j'ai harmonisées pour nos 2 voix.

J'étudie diverses techniques vocales dont le chant harmonique avec Marc Scialom en particulier

Depuis une dizaine d'année j'écris mes propres chansons et ai réalisé en auto-production un CD "Nouvelle Contrée".



Discographie: "Amore amor"

" Nouvelle Contrée" Marie Claire Gamper en chansons

Mes sites: myspace.com/marieclairegamper

myspace.com/patchworkgroup



