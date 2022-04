Catherine MEDDAHI

J'ai développé mon savoir faire dans le domaine de la communication d'opinion en gérant les relations presse de grands médias comme Canal +, La 5, France 2 et Europe 1, et la communication de grands groupes de services et d'industrie comme EURO RSCG et ELF AQUITAINE. Les problématiques rencontrées chez ELF AQUITAINE m'ont permis d'élaborer une méthodologie fondée sur une approche rigoureuse, à la fois empirique et intuitive que je partage aujourd'hui, au sein d'Influences, avec les entreprises et les organisations qui souhaitent mener un travail de gestion de l'opinion pérenne et référent.



Mes compétences :

Communication

Communication de crise

communication financière

Communications

Facebook

Gestion des réseaux sociaux

Linkedin

Médias

Relations médias

réseaux sociaux

Twitter