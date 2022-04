Catherine MELIN

Je vous propose ma candidature pour le poste d’assistante polyvalente (de direction, de manager, assistante administrative) bilingue anglais.



De formation littéraire, j’ai obtenu une Licence d’Anglais en 1991 et j’ai été formatrice et coordinatrice des enseignants de Langues Étrangères à partir de 1993 pour la Chambre de Commerce et d’Industrie de Rouen à l’IFA Marcel Sauvage. Un congé individuel de formation, obtenu et fructueux, a confirmé ma motivation à opérer une reconversion pour devenir assistante polyvalente, poste pour lequel je me suis découvert une réelle vocation.



Mes compétences administratives et informatiques acquises au Centre de Formation Continue de l’Université de Rouen, entérinées par l’obtention du Diplôme Universitaire d’Assistant Polyvalent (DUAP) le 23 mai dernier, m’invitent à penser que le poste d’assistante à pourvoir est précisément ce que je recherche. J’ai acquis une expérience certaine et je saurai mettre naturellement à profit mes aptitudes reconnues en communication aussi bien à l’écrit qu’à l’oral, pour m’investir avec professionnalisme dans les missions qui me seront confiées.

Particulièrement autonome et efficace dans les tâches en collaboration, je sais m'appuyer sur mes qualités relationnelles, ma force de conviction et ma motivation pour mener à bien des projets et faire adhérer les acteurs partenaires.



Je souhaiterais vivement vous exposer plus avant mes motivations et suis à votre entière disposition pour tout entretien.