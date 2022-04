Catherine MELIN

Forte d'une expérience de plus de 30 ans dans le domaine du tourisme d'affaires et de l’événementiel, plus particulièrement sur le secteur congrès, séminaires, symposia dédiées entre autre à l'industrie pharmaceutique.



DIRECTRICE DE PROJETS

Opérations réalisées pour des groupes de 10 à 1 500 personnes (français et étrangers) en Europe, USA, Asie

- Prise de Brief, élaboration des besoins, sélection des opérations

- Gestion de la relation avec le client, présentation du projet, suivi du budget,

- Conception, montage opérationnel et logistique, anticipation des besoins

- Mise en place du programme

- Coordination des équipes, des prestataires et du groupe de projets

- Régies techniques et mise en place des équipes, logistique terrain

- Contrôle de la réalisation et de la conformité des prestations

- Suivi des budgets, validation des factures fournisseurs et facturation du dossier



AUTRES FONCTIONS

Secrétariat de congrès

- Recherche de lieux : exposition-stand, salle de conférences,

- Housing bureau : hébergement, transport, logistique groupes et individuels

- Inscriptions : gestion des inscriptions, confirmation, facturation

- gestion des exposants et mise en place de l'exposition

- Mise en place de sites internet, actualisation et animation

- Edition - Audiovisuel : définition des besoins, realisation

- Coordination des équipes techniques

- Création graphique et réalisation des supports



COMPETENCES FONCTIONNELLES

Connaissance de l’univers de l’Evènementiel au niveau technique et logistique

Bon relationnel et aptitude à travailler en équipe

Voyage – accompagnement terrain France, Europe, Etats Unis, Asie



Anglais courant

Espagnol Notions scolaires



Maitrise du Pack office

Permis de conduire et véhicule



Mes compétences :

Coordination de projets

Evènementiel et logistique

Gestion de projets internationaux

Organisation d'évènements

Tourisme d'affaires