Catherine MENDES

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai exercé la double fonction de responsable de la comptabilité fournisseurs et gestionnaire administration des ventes en collaboration avec 10 commerciaux. A ces postes, j’ai démontré mes compétences dans la maîtrise des chiffres et des procédures, le suivi et la mise à jour des fichiers articles et clients, la vérification des prix et des marges, la gestion des litiges, en respectant la confidentialité des données et les délais. J’ai également su prouver mes capacités d’adaptation à des situations à forte pression, mon aptitude à travailler en équipe, ainsi que ma rigueur professionnelle.Mes différentes expériences me permettent d'être opérationnelle immédiatement et je suis ouverte à toute opportunité sur la région des yvelines.



Mes compétences :

• Comptabilité Fournisseurs

• Administration des Ventes

• Informatique : Gestion de Base Articles – DISTEL

Microsoft Word

Microsoft Excel

Sage Accounting Software

Microsoft Outlook

IBM AS400 Hardware

SAP