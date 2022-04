Catherine MENEZ TIRIAU

Ingénieur spécialisée en Management Qualité Sécurité Environnement Développement Durable.



J'ai développé mon expérience dans les différents domaines d’activités : agro-alimentaire, services à l'environnement (eau et assainissement), énergie (réseaux, industrie, tertiaire).



Actuellement Chargée de Prévention Hygiène Sécurité et Environnement, j'étudie toutes opportunités.



Mes compétences :

Hygiène et sécurité

Certification ISO 9001 / 14001

Qualité

Développement Durable

ISO 14001

Sécurité

HACCP

Environnement

RSE

ISO 26000

Certification ISO 9001