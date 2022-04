Anne Marie FLOCH

J'accompagne les entreprises industrielles et de service depuis plus de 8 ans dans leurs projets d'amélioration de leur performance et de maîtrise des risques : depuis le risque client à travers la qualité vue du client jusqu'au risque environnemental en passant par les risques en santé, sécurité . (y compris des sujets d'actualité tels que les risques psychosociaux et la pénibilité).

Convaincu que les projets doivent être conduit de manière simple et durable dans le temps en intégrant une part importante à la dimension humaine : en effet , persuadée que de telles démarches ne peuvent aboutir sans les hommes, je travaille avec les hommes et les femmes de l’entreprise afin de trouver les solutions communes qui permettent une réelle amélioration pour tous.





Mes compétences :

Conseil

sécurité

organisation

ISO 9001

prévention des risques

OSHAS 18001

MASE

Santé

Formation