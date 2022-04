Anne-Marie FLOCH

Bonjour!



Après 6 années en qualité de Directrice de C.I.O. (Centre d'Information et d'Orientation) en Haute Marne puis en Côte d'or, je suis intéressée par des missions précises telles le développement de projets permettant de:



- favoriser les liens

- co-construire de nouveaux dispositifs

- écouter et conseiller, contribuer à l'épanouissement

- autour des publics particuliers



Mobile, je suis ouverte aux opportunités dans d'autres régions et aux activités réclamant des déplacements en France. J'aime vivre à la campagne.



Au plaisir!



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Formation

Accompagnement

Ingénierie pédagogique

Conseil

Formation professionnelle

Communication

Ressources humaines