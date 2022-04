Catherine MENISSIER

J 'accompagne les dirigeants, cadres supérieurs et middle management en agissant sur les leviers qui leur permettent d'entrer dans la dynamique du changement nécessaire à leur gestion de carrières. Mon approche "coaching orienté solutions" permet de donner le meilleur de soi-même dans l'atteinte de ses objectifs.

Le fil conducteur de ma carrière professionnelle est ma passion des relations humaines et de leurs interactions. Une expérience professionnelle diversifiée : vécu à l’étranger de création d’entreprise, évolution dans les ressources humaines, accompagnement de managers de business unit, coaching individuel et collectif. Un parcours qui m’a permis d’acquérir une solide connaissance du monde de l’entreprise, des modes d’organisation, des relations humaines et du management dans les secteurs privé/public.