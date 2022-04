Catherine MÉRESSE

J'ai un parcours professionnel technique, en charge de projets (études et travaux) de diverses tailles, d'équipements ou d'aménagements variés. Mon expérience ne se limite pas au domaine de l’eau, mais s’est étendue à l'environnement de manière bien plus générale (eau, déchets, espaces naturels et biodiversité), et aux infrastructures (maîtrise d'ouvrage et d'œuvre, gestion patrimoniale).



Après plus de 15 ans sur des études et travaux dans le domaine du traitement d'eau (AEP et assainissement), j'ai évolué vers le monde des déchets pour les problématiques eau-vapeur des usines de valorisation énergétique au sein de la direction technique de RV. Depuis, j'évolue côté exploitation au sein de Eau France - Hauts de France, en eau potable.



Mes compétences :

RAMS > Risk Assessment

Water Treatment

Sewage Treatment Works

Pilot Studies

Waste water

Process Engineering

Site Management

Eaux usées

Traitement des eaux

Eau et assainissement

Eau potable

Eaux pluviales